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11:33, 8 ноября 2022Бывший СССР

На Украине назвали сроки улучшения ситуации с электроэнергией

Депутат Герус заявил, что ситуация с электроэнергией на Украине улучшится до конца недели

Фото: Evgeniy Maloletka / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины, глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус назвал сроки улучшения ситуации с электроэнергией в стране. По его словам, она изменится уже до конца недели, приводит издание «Обозреватель».

«На Украине ситуация с электроэнергией значительно улучшится до конца текущей недели, 13 ноября, или же в начале следующей недели», — заявил он, отметив, что уже сейчас продолжительность отключений электричества во многих случаях не превышает 12 часов.

Длительные отключения, по его словам, случаются сразу после обстрелов, когда специалисты не могут быстро подключить резервную схему питания.

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Алевтина Запольская
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