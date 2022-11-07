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17:54, 7 ноября 2022Бывший СССР

На Украине собрались восстановить инфраструктуру за две недели

На Украине понадеялись на восстановление инфраструктуры страны за две недели без обстрелов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Pavlo Palamarchuk / Globallookpress.com

Восстановить пострадавшую от российских воздушных ударов энергетическую инфраструктуру Украины можно за две недели без обстрелов, заявил глава украинской энергокомпании ДТЭК Дмитрий Сухарук, передает РИА Новости.

«Если не будет новых обстрелов и новых повреждений, то отремонтировать можно в течение двух недель», — сказал Сухарук. Он также отметил, что ы нынешних обстоятельствах Киев рассматривает возможность введения еще двух времен суток без электричества — утром и вечером.

Ранее мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что в городе не могут восстановить поврежденные от ударов электроподстанции из-за нехватки необходимого оборудования.

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Василий Мека
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