На Украине собрались восстановить инфраструктуру за две недели
На Украине понадеялись на восстановление инфраструктуры страны за две недели без обстреловСюжетРакетные удары по Украине:
Восстановить пострадавшую от российских воздушных ударов энергетическую инфраструктуру Украины можно за две недели без обстрелов, заявил глава украинской энергокомпании ДТЭК Дмитрий Сухарук, передает РИА Новости.
«Если не будет новых обстрелов и новых повреждений, то отремонтировать можно в течение двух недель», — сказал Сухарук. Он также отметил, что ы нынешних обстоятельствах Киев рассматривает возможность введения еще двух времен суток без электричества — утром и вечером.
Ранее мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что в городе не могут восстановить поврежденные от ударов электроподстанции из-за нехватки необходимого оборудования.