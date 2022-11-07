На Украине собрались восстановить инфраструктуру за две недели

На Украине понадеялись на восстановление инфраструктуры страны за две недели без обстрелов

Восстановить пострадавшую от российских воздушных ударов энергетическую инфраструктуру Украины можно за две недели без обстрелов, заявил глава украинской энергокомпании ДТЭК Дмитрий Сухарук, передает РИА Новости.

«Если не будет новых обстрелов и новых повреждений, то отремонтировать можно в течение двух недель», — сказал Сухарук. Он также отметил, что ы нынешних обстоятельствах Киев рассматривает возможность введения еще двух времен суток без электричества — утром и вечером.

Ранее мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что в городе не могут восстановить поврежденные от ударов электроподстанции из-за нехватки необходимого оборудования.