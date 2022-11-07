Власти Житомира сообщили о нехватке оборудования для ремонта электроподстанций

Глава Житомира Сухомлин: в городе не могут восстановить поврежденные электроподстанции

В Житомире не могут восстановить поврежденные от ударов электроподстанции из-за нехватки необходимого оборудования, сообщил глава украинского города Сергей Сухомлин. Его слова приводит Сhas.news.

По его словам, для ремонта необходимо время, а также техника, которую нужно заказать и долго ожидать производство. В связи с этим ряд промышленных предприятий, которые потребляют много электроэнергии, перешли на работу в ночное время и в выходные. Кроме того, втрое сокращен выход электротранспорта, освещение в городе включают на 30 процентов мощности.

«Мы на внеочередной сессии горсовета выделили средства на закупку генераторов большой мощности для того, чтобы обеспечить работу водоканала и Теплокоммунэнерго. В случае критической ситуации, когда некоторое время может не быть электроэнергии в городе, эти предприятия смогут подавать воду и тепло в дома житомирян. Конечно, не круглосуточно, а пять-восемь часов в сутки», — заявил Сухомлин.

Утром 7 ноября сообщалось, что в Киеве и семи областях Украины пропадет свет в связи с плановыми отключениями электричества. Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области как тяжелую. По его словам, без электричества остаются свыше 4,5 миллиона человек.