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08:36, 7 ноября 2022Бывший СССР

В Киеве и семи областях Украины пропадет свет

«Укрэнерго» сообщило о плановых отключениях электричества в Киеве и семи областях Украины

Фото: Murad Sezer / Reuters

В Киеве и семи областях Украины пропадет свет в связи с плановыми отключениями электричества. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«С 6:00 и до конца суток будут активными графики плановых отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях», — говорится в заявлении.

Кроме того, уточняется, что экстренные аварийные отключения электроэнергии будут действовать в отдельных регионах, которые могут ввести облэнерго, если «дефицит будет больше, чем заложено в графике». Комания отметила, что украинская энергосеть до сих пор не может начать полноценную работу.

Ранее киевская мэрия предупредила население о возможных экстренных отключениях электричества утром 7 ноября. Также президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области как тяжелую. По его словам, без электричества остаются свыше 4,5 миллиона человек. Он подчеркнул, что украинские власти готовятся к любым сценариям развития ситуации в энергетике.

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Кристина Есикова
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