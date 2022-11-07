Киевлян предупредили о возможных экстренных отключениях света

Мэрия Киева предупредила горожан о возможных экстренных отключениях света 7 ноября

Мэрия Киева предупредила горожан о возможных экстренных отключениях электричества с утра понедельника, 7 ноября. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области как тяжелую.

Веерные отключения света на Украине начались в начале ноября. Первыми под них попали Днепропетровская и Кировоградская области.