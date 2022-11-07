Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:30, 7 ноября 2022Бывший СССР

Киевлян предупредили о возможных экстренных отключениях света

Мэрия Киева предупредила горожан о возможных экстренных отключениях света 7 ноября

Фото: Murad Sezer / Reuters

Мэрия Киева предупредила горожан о возможных экстренных отключениях электричества с утра понедельника, 7 ноября. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области как тяжелую.

Веерные отключения света на Украине начались в начале ноября. Первыми под них попали Днепропетровская и Кировоградская области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о начале обсуждения Западом условий мира между Россией и Украиной
Стало известно о конфиденциальных переговорах советника Байдена с Кремлем
Пушков напомнил о русских корнях Бориса Джонсона
В ВОЗ отказались считать коронавирус сезонным
В Москве пройдет «ледяной дождь»
Неизвестные в Косово бросили бутылку с зажигательной смесью в дом сербской семьи
ООН пообещала России снять ограничения на вывоз зерна
Киевлян предупредили о возможных экстренных отключениях света
Стало известно о планах Meta массово сократить сотрудников
В России в ближайшие полгода останется рыба
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.