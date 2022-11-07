Президент Украины Зеленский заявил, что ситуация с электроснабжением в Киеве тяжелая

Президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области как тяжелую. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Как рассказал Зеленский, по состоянию на вечер воскресенья, 6 ноября, в Киеве и шести областях продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии, без света остаются более 4,5 миллиона человек. По его словам, власти Украины готовятся к любым сценариям развития ситуации в энергетике.

Ранее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила жителей Украины, что в семи регионах страны, в также в Киеве в понедельник, 7 ноября, будут проводиться веерные отключения электроэнергии. Веерные отключения затронут Киев, а также Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Житомирскую, Сумскую, Харьковскую и Полтавскую области.

Веерные отключения электроэнергии на Украине начались в начале ноября. Первыми под них попали Днепропетровская и Кировоградская области.