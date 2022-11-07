Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:05, 7 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский оценил ситуацию с электроснабжением в Киеве

Президент Украины Зеленский заявил, что ситуация с электроснабжением в Киеве тяжелая
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области как тяжелую. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Как рассказал Зеленский, по состоянию на вечер воскресенья, 6 ноября, в Киеве и шести областях продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии, без света остаются более 4,5 миллиона человек. По его словам, власти Украины готовятся к любым сценариям развития ситуации в энергетике.

Ранее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила жителей Украины, что в семи регионах страны, в также в Киеве в понедельник, 7 ноября, будут проводиться веерные отключения электроэнергии. Веерные отключения затронут Киев, а также Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Житомирскую, Сумскую, Харьковскую и Полтавскую области.

Веерные отключения электроэнергии на Украине начались в начале ноября. Первыми под них попали Днепропетровская и Кировоградская области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о начале обсуждения Западом условий мира между Россией и Украиной
Киевлян предупредили о возможных экстренных отключениях света
Стало известно о планах Meta массово сократить сотрудников
В России в ближайшие полгода останется рыба
Россиянка заявила об изнасиловании сотрудником отеля в Турции
Зеленский оценил ситуацию с электроснабжением в Киеве
Выглядящая как подросток 72-летняя женщина раскрыла секрет своей молодости
Бюджет России оказался профицитным
В Twitter вернут часть уволенных сотрудников
Хозяйка квартиры в Сочи прокомментировала обрушение балкона с людьми
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.