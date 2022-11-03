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01:43, 3 ноября 2022Бывший СССР

На Украине начались веерные отключения электроэнергии

«Страна.ua»: «Укрэнерго» начало веерные отключения электроэнергии в нескольких областях

Фото: Hennadii Minchenko / Globallookpress.com

Компания «Укрэнерго» дала команду о веерных отключениях электроэнергии в нескольких регионах Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

Распоряжение коснулось Днепропетровской и Кировоградской областей, а также подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

Ранее «Укрэнерго» сообщило о повреждении энергообъектов в Центральной Украине. В результате обстрелов оказались повреждено оборудование магистральной сети энергосистемы в Киевской, Черниговской и Житомирской областях. Из-за этого было принято ввести ограничения на потребление электроэнергии в нескольких регионах.

Представители бизнеса и граждане Украины выразили недовольство по поводу веерных отключений: по их словам, пока в многоэтажках совсем нет электричества, снаружи продолжают гореть вывески и витрины ресторанов и магазинов.

Оружие России


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Екатерина Подвигина
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