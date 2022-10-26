Украинский бизнес пожаловался на отключения электричества

Украинский бизнес и граждане оказались недовольны веерными отключениями электроэнергии

На Украине бизнес и граждане оказались недовольны веерными отключениями электроэнергии, график которых регулярно нарушается. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

В частности, люди негодуют от того, что пока многоэтажки могут стоять во тьме, снаружи будут работать вывески ресторанов и магазинов.

Кроме того, по словам издания, сами графики отключения энергии нарушаются, а в лифтах киевских домов «уже появились "тревожные пакеты" — небольшой запас продуктов, воды и лекарств на случай, если человек случайно застрянет между этажами на время "веерного отключения"».

От нарушения распорядка веерных отключений страдают и украинские предприниматели. «Это фактически блокирует работу бизнеса. Люди выходят на смену, подкорректированную с учетом графика отключений электричества, а света нет. Что делать дальше — неясно», — рассказали изданию в одной из частных компаний Киева.

Украинские бизнесмены предупреждают, что если ситуация не изменится, то «через пару месяцев бизнес попросту остановится».

Ранее компания «Укрэнерго» заявила, что вводит ограничение на электроснабжение всех категорий потребителей по стране. Это делается для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети, а также чтобы избежать аварий.