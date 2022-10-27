Стало известно о повреждении энергообъектов в Центральной Украине

«Укрэнерго» сообщило о повреждении энергообъектов в Центральной Украине

В результате новых обстрелов в Центральной Украине были повреждены несколько энергообъектов. Об этом в Telegram сообщила компания «Укрэнерго».

Стало известно, что удары повредили оборудование магистральной сети энергосистемы в Киевской, Черниговской и Житомирской областях. Из-за этого в регионах вводятся ограничения на потребление электроэнергии.

«В дальнейшем величина необходимого ограничения потребителей будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме. Пока ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как инфраструктура была повреждена обстрелами», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что «Укрэнерго» решила ввести ограничения на потребление электричества для всех категорий потребителей по стране. В компании отметили, что сделано это было для уменьшения нагрузки на сети.

Представители бизнеса и граждане выразили недовольство по поводу веерных отключений: по их словам, пока в многоэтажках совсем нет электричества, снаружи продолжают гореть вывески и витрины ресторанов и магазинов.