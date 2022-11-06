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23:50, 6 ноября 2022Бывший СССР

Украинцев предупредили о веерных отключениях света в ряде регионов

«Укрэнерго» заявило, что 7 ноября проведет веерные отключения света в 8 регионах Украины

Фото: Mash / Telegram

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила жителей Украины, что в семи регионах страны, в также в Киеве в понедельник, 7 ноября, будут проводиться веерные отключения электроэнергии. Об этом говорится в Teegram-канале компании.

«Диспетчерский центр компании “Укрэнерго” на 7 ноября прогнозирует дефицит в энергосистеме и предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения на завтра для потребителей», — сообщили в компании.

Веерные отключения затронут Киев, а также Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Житомирскую, Сумскую, Харьковскую и Полтавскую области. По данным компании, в этих регионах сеть получила наибольшие повреждения.

«Для стабильной и сбалансированной работы энергосистемы необходимо сократить потребление на 30 процентов», — добавили в «Укрэнерго»

Подача электроэнергии в этих регионах будет ограничена с 6:00 (7:00 мск) и до конца суток. Планируется, что они будут проходить по графикам, однако не исключаются и аварийные отключения.

Веерные отключения электроэнергии на Украине начались в начале ноября. Первыми под них попали Днепропетровская и Кировоградская области.

Ранее министр иностранных дел Украины предсказал повышение рождаемости в стране из-за отключения электричества. Он отметил, что это самое подходящее время, чтобы «заниматься любовью», а также наслаждаться жизнью. Министр также заверил, что говорит об этом серьезно.

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Марина Совина
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