На Украине предсказали увеличение рождаемости из-за отключения электричества

Кулеба предсказал увеличение рождаемости на Украине из-за отключения электричества

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предсказал увеличение рождаемости в стране из-за отключения электричества. Его слова приводит РИА Новости.

«На самом деле я думаю, что, возможно, на Украине улучшится рождаемость из-за этих отключений электроэнергии, потому что люди должны оставаться дома (...) без света», — считает он.

По его словам, это лучшее время, чтобы «заниматься любовью», а также наслаждаться жизнью. Кулеба подчеркнул, что говорит об этом серьезно.