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17:19, 2 ноября 2022Бывший СССР

На Украине оценили масштабы повреждений энергосистемы

Центр исследования энергетики: энергосистема Украины повреждена на 35-45 процентов

Фото: Francisco Seco / AP

На Украине повреждены 35-45 процентов оборудования системы энергетики. Так масштабы оценил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает РИА Новости.

По его словам, разрушения происходят вновь и вновь, хотя объекты и стараются восстановить как можно быстрее. «Поэтому трудно зафиксировать какой-то конкретный показатель, указывающий на сегодняшний уровень повреждений, но они действительно где-то между 35 и 45 процентами», — подсчитал Харченко.

Он указал, что удары приходятся по трансформаторным подстанциям, что усложняет транспортировку электричества. Вместе с тем энергетике Украины не угрожает блэкаут, убежден Харченко. Он добавил, что украинская энергосистема «сегодня абсолютно управляема».

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1 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ударов было повреждено 40 процентов энергоинфраструктуры страны. Он также пообещал, что после стабилизации ситуации Украина продолжит экспорт электроэнергии в Европу.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что заявления украинской стороны о масштабах повреждений энергетической инфраструктуры страны могут быть преувеличены. Он отметил, что Украина могла поменять стратегию, после того как президент России Владимир Путин заявил, что есть план ударов по энергетической инфраструктуре.

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Алина Гончарова
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