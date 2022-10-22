Оценена работоспособность энергосистемы Украины после ударов по инфраструктуре

Аналитик Юшков допустил, что Украина завышает уровень ущерба для энергосистемы

Заявления украинской стороны о масштабах повреждений и работоспособности энергетической инфраструктуры страны могут быть преувеличены. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Полностью доверять заявлениям украинской стороны тоже не стоит. Я думаю, они немного изменили свою информационную стратегию противодействия России, после того как [президент России] Владимир Путин заявил, что есть план ударов по энергетической инфраструктуре. До этого заявления украинская сторона занижала, по всей видимости, масштаб ударов», — дал оценку аналитик.

Складывается такое ощущение, что они стали преувеличивать, мол, вы все нам разбомбили, можете дальше не продолжать Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

С 10 октября ВС России наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины. Юшков допустил, что атаки смогут повлиять на боеспособность Вооруженных сил Украины.

«[Пытаются] выявить точно, какие станции нужно убрать, чтобы это влияло на боеспособность украинской армии. Все эти восемь месяцев прекрасно работала железная дорога, подвозились боеприпасы и силы к линии фронта. Сейчас с этим начали активно бороться. Плюс если у властей Украины [начнутся] проблемы в крупных городах, они будут думать, как людям дать отопление и горячую воду, у них будет меньше времени на оборонные проекты», — заключил аналитик.

В «Укрэнерго» докладывали, что масштаб повреждений в результате утренней атаки 22 октября по объектам энергетики Украины сопоставим или может превышать последствия ударов 10-12 октября. Так, начались плановые отключения света в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

21 октября министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что в результате российских ударов оказалось повреждено от 30 до 40 процентов энергетической инфраструктуры.