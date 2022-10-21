На Украине назвали масштаб последствий российских ударов для энергетики

Министр энергетики Украины заявил о повреждении 40% энергетической инфраструктуры

В результате российских ударов оказались повреждены от 30 до 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины. Об этом Reuters заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.

«Очень большие мощности. Могу сказать, что как минимум половина вырабатывающих мощностей, даже больше», — назвал он масштабы последствий ударов российских военных. Галущенко добавил, что Вооруженные силы России ударили по нескольким новым объектам, к тому же подвергли обстрелу те, что уже были обстреляны, «чтобы полностью их уничтожить».

Министр указал, что Украина потеряла порядка четырех тысяч мегаватт генерирующих мощностей.

20 октября советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что из-за российских ракетных ударов по объектам инфраструктуры украинцы могут остаться без света, тепла и воды на долгие месяцы, в том числе и на зимний период. Советник отметил, что на данный момент 1,8 тысячи украинских населенных пунктов остались без воды, тепло- и электроснабжения.

Ранее заместитель офиса президента Украины Кирилл Тимошенко предупредил жителей о временном отключении электроэнергии во всех регионах. Политик призвал жителей всех областей страны следовать предписанию.