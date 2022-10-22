На Украине рассказали о масштабе повреждений из-за атаки по объектам энергетики

«Укрэнерго» заявило, что масштаб повреждений энергообъектов может превысить прежние удары

Масштаб повреждений в результате утренней атаки по объектам энергетики на Украине сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября. Об этом сообщили в «Укрэнерго», передает Telegram-канал «Политика страны».

По его информации, из-за повреждений есть плановые отключения света в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал число объектов, поврежденных ракетными ударами. Как он утверждает, с 10 октября в результате обстрела повреждены более 200 объектов, из которых 28 относились к энергетической инфраструктуре.

12 октября глава украинского правительства призвал население страны снизить использование электричества в вечернее время. Он объяснил, что такой подход позволит минимизировать обращение властей Украины к графикам отключения электроэнергии.

