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12:56, 22 октября 2022Россия

На Украине рассказали о масштабе повреждений из-за атаки по объектам энергетики

«Укрэнерго» заявило, что масштаб повреждений энергообъектов может превысить прежние удары
СюжетРакетные удары по Украине:
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Pavlo Palamarchuk / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Масштаб повреждений в результате утренней атаки по объектам энергетики на Украине сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября. Об этом сообщили в «Укрэнерго», передает Telegram-канал «Политика страны».

По его информации, из-за повреждений есть плановые отключения света в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал число объектов, поврежденных ракетными ударами. Как он утверждает, с 10 октября в результате обстрела повреждены более 200 объектов, из которых 28 относились к энергетической инфраструктуре.

12 октября глава украинского правительства призвал население страны снизить использование электричества в вечернее время. Он объяснил, что такой подход позволит минимизировать обращение властей Украины к графикам отключения электроэнергии.

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Сергей Истомин
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