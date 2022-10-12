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19:10, 12 октября 2022Бывший СССР

На Украине назвали число поврежденных ракетными ударами объектов

Премьер Украины Шмыгаль сообщил о повреждении ракетными ударами более 200 объектов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал число объектов в стране, поврежденных ракетными ударами Вооруженных сил России. Об этом он высказался на заседании кабинета министров республики. Запись правительственного совещания была опубликована в Telegram-канале украинского премьера.

По его словам, с 10 октября ракетными ударами были повреждены более 200 объектов, из которых 28 относились к энергетической инфраструктуре. Он уточнил, что целями стали как объекты генерации, так и структуры распределения электроэнергии.

Шмыгаль также отметил, что за сутки в трех областях Украины были зафиксированы восемь ракетных ударов. Премьер добавил, что всего за последние три дня украинские власти насчитали 128 таких обстрелов.

Ранее сообщалось, что глава украинского правительства призвал население Украины снизить использование электричества в вечернее время. Он объяснил, что такой подход позволит минимизировать обращение властей страны к графикам отключения электроэнергии.

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Георгий Нестеров
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