В Кременчуге сообщили о взрывах
Взрывы слышны в украинском городе КременчугСюжетРакетные удары по Украине:
В украинском городе Кременчуг в Полтавской области слышны взрывы, сообщает украинское Общественное телевидение в Telegram.
«В Кременчуге были слышны звуки взрывов», — сообщает издание со ссылкой на заявления местных жителей.
В городе находится самый крупный в стране нефтеперерабатывающий завод, который ранее сильно пострадал от воздушных ударов.
Кроме того, многочисленные взрывы произошли на подконтрольной Вооруженным силам Украины части Запорожской области, также звуки взрывов услышали в Черкасской области.
5 декабря власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны.