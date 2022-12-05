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15:30, 5 декабря 2022Бывший СССР

В Кременчуге сообщили о взрывах

Взрывы слышны в украинском городе Кременчуг
СюжетРакетные удары по Украине:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Anna Voitenko / Reuters

В украинском городе Кременчуг в Полтавской области слышны взрывы, сообщает украинское Общественное телевидение в Telegram.

«В Кременчуге были слышны звуки взрывов», — сообщает издание со ссылкой на заявления местных жителей.

В городе находится самый крупный в стране нефтеперерабатывающий завод, который ранее сильно пострадал от воздушных ударов.

Кроме того, многочисленные взрывы произошли на подконтрольной Вооруженным силам Украины части Запорожской области, также звуки взрывов услышали в Черкасской области.

5 декабря власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны.

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Варвара Кошечкина
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