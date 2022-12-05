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15:06, 5 декабря 2022Бывший СССР

В Черкасской области Украины произошли взрывы

Взрывы произошли в Черкасской области Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской
СюжетВзрывы в Киеве:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Взрывы произошли в Черкасской области Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области России, передает Telegram-канал «Политика страны».

«Пишут о взрывах в Черкасской и Запорожской областях. Также военные Telegram-каналы заявляют о нескольких волнах ракет, которые идут в сторону Украины», — сообщает издание.

Ранее звуки взрывов услышали жители Харьковской и Полтавских областей страны. Вскоре воздушную тревогу объявили по всей территории республики.

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Василий Мека
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