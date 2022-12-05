В Черкасской области Украины произошли взрывы

Взрывы произошли в Черкасской области Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской

Взрывы произошли в Черкасской области Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области России, передает Telegram-канал «Политика страны».

«Пишут о взрывах в Черкасской и Запорожской областях. Также военные Telegram-каналы заявляют о нескольких волнах ракет, которые идут в сторону Украины», — сообщает издание.

Ранее звуки взрывов услышали жители Харьковской и Полтавских областей страны. Вскоре воздушную тревогу объявили по всей территории республики.