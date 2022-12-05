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14:47, 5 декабря 2022Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Харьковской и Полтавской областях

Klymenko Time: в Харьковской и Полтавской областях слышны взрывы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В Харьковской и Полтавской областях Украины слышны взрывы. Об этом стало известно украинскому Telegram-каналу Klymenko Time.

По предварительным данным, над регионами сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 5 декабря в Запорожье прозвучала серия взрывов. Также мощные взрывы и пожары произошли в Краматорске.

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Алевтина Запольская
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