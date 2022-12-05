Стало известно о взрывах в Харьковской и Полтавской областях
Klymenko Time: в Харьковской и Полтавской областях слышны взрывы
В Харьковской и Полтавской областях Украины слышны взрывы. Об этом стало известно украинскому Telegram-каналу Klymenko Time.
По предварительным данным, над регионами сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
В ночь на 5 декабря в Запорожье прозвучала серия взрывов. Также мощные взрывы и пожары произошли в Краматорске.