Стало известно о взрывах в Харьковской и Полтавской областях

Klymenko Time: в Харьковской и Полтавской областях слышны взрывы

В Харьковской и Полтавской областях Украины слышны взрывы. Об этом стало известно украинскому Telegram-каналу Klymenko Time.

По предварительным данным, над регионами сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 5 декабря в Запорожье прозвучала серия взрывов. Также мощные взрывы и пожары произошли в Краматорске.

