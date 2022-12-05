Власти Николаевской области сообщили о ракетной атаке на Очаков

Глава Николаевской администрации сообщил о ракетной атаке на Очаков

Глава Николаевской областной войсковой администрации Виталий Ким сообщил о ракетной атаке на город Очаков. Он опубликовал сообщение в своем Telegram-канале.

«Над нашей областью минимум три [ракеты]. Остаемся в укрытиях. Плюс одна [ракета] с моря», — написал Ким.

Ранее стало известно о многочисленных взрывах, которые произошли в Винницкой и Кировоградской областях Украины. Журналисты не уточнили, были ли взрывы следствием работы украинских систем противовоздушной обороны или падения российских ракет. Какие объекты или здания были повреждены, также пока не уточняется.

Днем 5 декабря власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Сирены были включены на юге и в центре страны: в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях. Они также заработали в Полтавской, Сумской и Харьковской областях, части Запорожской области.