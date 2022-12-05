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15:44, 5 декабря 2022Бывший СССР

В Одессе произошло два сильных взрыва

«Страна.ua»: в Одессе произошло два мощных взрыва
СюжетВзрывы в Одессе:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Reuters

В Одессе произошло два мощных взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Сообщается, что в результате прилета снарядов в городе начались перебои с электричеством и водоснабжением. Какие именно объекты пострадали, журналисты не уточняют.

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В нескольких городах страны сообщается о сильных взрывах и работе систем противовоздушной обороны (ПВО). В частности, удары пришлись по Винницкой, Кировоградской, Черкасской и другим областям Украины.

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Алевтина Запольская
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