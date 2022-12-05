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17:54, 5 декабря 2022Бывший СССР

На Украине отменили воздушную тревогу

На Украине отменили воздушную тревогу, введенную на территории всей страны

Фото: Vadim Ghirda / AP

На Украине отменили воздушную тревогу, введенную на территории всей страны днем 5 декабря. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины.

Утром сигнал тревоги начал звучать в южных и центральных областях страны, но вскоре распространился на всю территорию Украины.

В нескольких регионах страны сообщили о ракетных атаках, в результате которых были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В частности, в Одессе пострадали два объекта, в городе пропали электричество и вода. В настоящий момент восстановлена работа котельных и электротранспорта.

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Алевтина Запольская
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