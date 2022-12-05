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21:33, 5 декабря 2022Мир

В США отказались оценивать попытку Украины ударить по аэродромам в России

Джон Кирби отказался оценивать попытку Киева ударить по российским аэродромам

Фото: Bonnie Cash / Globallookpress.com

Rоординатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не комментируют попытки Киева ударить по российским аэродромам. Он уточнил, что американские власти и не имеют своего видения этого инцидента. Слова политика приводит РИА Новости.

Кирби отметил, что в Белом доме видели некоторые сообщения СМИ о попытка ударов. Однако власти, США не обладают какой-либо детализированной информацией, которая позволила бы дать оценку произошедшему.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 5 декабря попытались ударить беспилотниками советского производства по аэродромам Дягилево и Энгельс.

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Екатерина Подвигина
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