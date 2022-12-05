В США отказались оценивать попытку Украины ударить по аэродромам в России

Джон Кирби отказался оценивать попытку Киева ударить по российским аэродромам

Rоординатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не комментируют попытки Киева ударить по российским аэродромам. Он уточнил, что американские власти и не имеют своего видения этого инцидента. Слова политика приводит РИА Новости.

Кирби отметил, что в Белом доме видели некоторые сообщения СМИ о попытка ударов. Однако власти, США не обладают какой-либо детализированной информацией, которая позволила бы дать оценку произошедшему.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 5 декабря попытались ударить беспилотниками советского производства по аэродромам Дягилево и Энгельс.