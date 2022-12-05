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19:56, 5 декабря 2022Россия

ВС России ударами нарушили поставки иностранного вооружения ВСУ

Минобороны заявило, что ВС России ударами нарушили поставки иностранного вооружения ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударами нарушили поставки иностранного вооружения Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 5 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России, пишет РИА Новости.

По данным оборонного ведомства, удары высокоточным оружием воздушного и морского базирования были нанесены около 15:00 по московскому времени. В результате атаки ВС России были нарушены также переброска резервов ВСУ и поставки военной техники.

«В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», — говорится в сообщении министерства.

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Никита Абрамов
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