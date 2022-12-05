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14:25, 5 декабря 2022Россия

Минобороны показало уничтожение дронами-камикадзе украинских РЛС

Минобороны показало уничтожение дронами-камикадзе украинских РЛС в Херсонской области

Минобороны России показало кадры, на которых дроны-камикадзе уничтожают украинские радиолокационные станции (РЛС). Видеозапись публикует РИА Новости.

Там уточнили, что БПЛА уничтожили украинские РЛС в Херсонской области.

«Российскими расчетами комплексов ударных БПЛА были точно поражены радиолокационная станция кругового обзора П-18 и радиолокационная станция 36Д6 ВСУ», — отчитались в оборонном ведомстве.

Ранее командир подразделения спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что дроны-камикадзе, применяемые российскими военными по всей линии боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой народных республиках, успешно уничтожают технику и живую силу Вооруженных сил Украины.

Анастасия Шейкина
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