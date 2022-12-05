Минобороны показало уничтожение дронами-камикадзе украинских РЛС
Минобороны показало уничтожение дронами-камикадзе украинских РЛС в Херсонской области
Минобороны России показало кадры, на которых дроны-камикадзе уничтожают украинские радиолокационные станции (РЛС). Видеозапись публикует РИА Новости.
Там уточнили, что БПЛА уничтожили украинские РЛС в Херсонской области.
«Российскими расчетами комплексов ударных БПЛА были точно поражены радиолокационная станция кругового обзора П-18 и радиолокационная станция 36Д6 ВСУ», — отчитались в оборонном ведомстве.
Ранее командир подразделения спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что дроны-камикадзе, применяемые российскими военными по всей линии боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой народных республиках, успешно уничтожают технику и живую силу Вооруженных сил Украины.