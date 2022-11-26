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19:04, 26 ноября 2022Россия

Командир спецназа «Ахмат» рассказал об эффективности российских дронов-камикадзе

Алаудинов рассказал об огромных потерях ВСУ от российских дронов-камикадзе

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Помощник главы Чечни по силовому блоку, командир подразделения спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Апти Алаудинов рассказал о высокой эффективности российских дронов-камикадзе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам военачальника, дроны-камикадзе, применяемые российскими военными по всей линии боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой народных республиках, успешно уничтожают технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). «У нас сейчас задействуется огромное количество барражирующих боеприпасов и беспилотников, мы начали выбивать их таким образом, что они несут огромные потери и в технике, и в живой силе», — сказал Алаудинов.

Командир «Ахмата» пояснил, что охота за американскими системами залпового огня (РЗСО) HIMARS начинается сразу же после того, как они делают залп. Он рассказал, что эта техника, а также дальнобойные пушки М777 производства США ежедневно выбиваются из строя российскими беспилотниками.

Ранее Апти Алаудинов заявил, что подразделения ВСУ под Сватово и Кременной состоят из иностранных наемников. По его словам, количество иностранцев в войсках на этом направлении приближается к 100 процентам.

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Никита Савин
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