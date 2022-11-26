В подразделениях ВСУ в ЛНР увидели сплошных наемников

В ЛНР заявили, что силы ВСУ под Сватово и Кременной почти полностью состоят из наемников

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Сватово, Червонопоповкой и Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) почти полностью состоят из иностранных наемников. Об этом рассказал помощник главы Чечни по силовому блоку, командир подразделения спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апти Алаудинов, сообщает ТАСС в субботу, 26 ноября.

«Там подразделения, которые пытаются провести контратаку, они, можно сказать, почти на 100 процентов состоят из наемников. Это кадровые военные непосредственно государств-участников блока НАТО», — отметил он.

Алаудинов полагает, что причиной таких кадровых решений украинского командования стали большие потери. Он также уточнил, что основную массу наемников в рядах ВСУ составляют поляки, которые выдают себя за добровольцев, но на самом деле являются кадровыми военнослужащими Вооруженных сил Польши.

Ранее 26 ноября сообщалось, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по городу Сватово. Обстрел произошел около девяти утра по московскому времени. ВСУ выпустили пять снарядов из орудий калибра 155 миллиметров.