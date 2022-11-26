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10:52, 26 ноября 2022Россия

Украина нанесла удар по городу Сватово в ЛНР

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что украинские войска обстреляли город Сватово
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ukrainian Ground Forces Command / Reuters

Украинские войска нанесли удар по городу Сватово в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщило в Telegram представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел произошел около девяти утра по московскому времени. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили пять снарядов из артиллерийских орудий калибра 155 миллиметров. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Ранее ведомство подсчитало, что с начала спецоперации ВСУ выпустили по территории ЛНР 512 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS. Всего противник применил более 11 тысяч снарядов разного калибра.

С 24 февраля жертвами обстрелов территории ЛНР стали 509 мирных жителей — 130 человек погибли, в том числе семеро детей, еще 379 были ранены.

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Константин Лысяков
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