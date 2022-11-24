В ЛНР назвали число выпущенных по республике ракет HIMARS с начала СВО
В ЛНР заявили, что ВСУ с начала СВО выпустили по республике более 500 ракет РСЗО HIMARS
С начала специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по городам и селам Луганской народной республики (ЛНР) более 500 ракет реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Такое число назвали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщает ТАСС.