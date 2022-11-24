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14:57, 24 ноября 2022Россия

В ЛНР назвали число выпущенных по республике ракет HIMARS с начала СВО

В ЛНР заявили, что ВСУ с начала СВО выпустили по республике более 500 ракет РСЗО HIMARS

Фото: Sgt. Dustin Biven / Globallookpress.com

С начала специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по городам и селам Луганской народной республики (ЛНР) более 500 ракет реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Такое число назвали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщает ТАСС.

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Варвара Кошечкина
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