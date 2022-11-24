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10:14, 24 ноября 2022Россия

В ЛНР предупредили о подготовке ВСУ к скорому наступлению

Офицер НМ ЛНР Марочко предупредил о полномасштабном наступлении ВСУ в течение 5-7 дней

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся возобновить полномасштабное наступление на населенные пункты республики. О подготовке скорой операции ВСУ он предупредил в Telegram.

По данным Марочко, украинские военные возобновят попытки в течение ближайших пяти-семи дней. В их планах — наступление на города Сватово и Кременная. Офицер отметил, что в ближайшую неделю в этом регионе установится стабильная температура ниже нуля, которая станет комфортной для продвижения колесной и гусеничной техники.

«Это время нужно для восполнения потерь в штурмовых подразделениях, формирования ударных групп и проведения боевого слаживания», — написал Морочко. 18 ноября он уверял, что ВСУ перешли к маневренной и глухой обороне в ЛНР.

Ранее Марочко рассказал, что больше всего наемников в подразделениях ВСУ действует на сватовском направлении. Также сообщалось о переброске основных сил ВСУ на луганский фронт. По словам офицера НМ ЛНР, украинское командование рассматривает это направление как приоритетное.

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Варвара Кошечкина
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