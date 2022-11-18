ВСУ перешли к обороне в ЛНР

Офицер Народной милиции Марочко сообщил о переходе ВСУ от наступления к обороне в ЛНР

Вооруженные силы Украины перешли от наступательных действий к обороне на некоторых участках Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в эфире Первого канала сообщил подполковник Народной милиции республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко.

По его словам, ВСУ перешли к двум видам обороны — маневренной и глухой. «Это свидетельствует о том, что исчерпаны некоторые резервы и есть физическая усталость», — объяснил офицер смену тактики украинских военных.

Марочко добавил, что ВСУ не оставляют каждодневных попыток прорвать линию обороны ЛНР. Наиболее активные бои идут у населенного пункта Сватово, отметил он. Уточнялось, что для ударов по Сватово Украина использует реактивные системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS, прицельная дальность которых составляет от 2 до 300 километров.

Ранее офицер сообщал о переброске основных сил ВСУ на луганский фронт. По его словам, украинское командование рассматривает это направление как приоритетное.

