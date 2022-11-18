Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:38, 18 ноября 2022Бывший СССР

ВСУ перешли к обороне в ЛНР

Офицер Народной милиции Марочко сообщил о переходе ВСУ от наступления к обороне в ЛНР

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины перешли от наступательных действий к обороне на некоторых участках Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в эфире Первого канала сообщил подполковник Народной милиции республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко.

По его словам, ВСУ перешли к двум видам обороны — маневренной и глухой. «Это свидетельствует о том, что исчерпаны некоторые резервы и есть физическая усталость», — объяснил офицер смену тактики украинских военных.

Марочко добавил, что ВСУ не оставляют каждодневных попыток прорвать линию обороны ЛНР. Наиболее активные бои идут у населенного пункта Сватово, отметил он. Уточнялось, что для ударов по Сватово Украина использует реактивные системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS, прицельная дальность которых составляет от 2 до 300 километров.

Ранее офицер сообщал о переброске основных сил ВСУ на луганский фронт. По его словам, украинское командование рассматривает это направление как приоритетное.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Польше опубликовали карту прилета украинской ракеты
Предсказано будущее российского бизнеса
Расстрел российских бойцов военнослужащими Украины попал на видео
Парикмахер перечислил бесполезные средства для волос
Женщина ценой своей жизни спасла двух сыновей от оползня
Атаку морского дрона ВСУ на российскую нефтегавань опровергли
Россиянку заподозрили в помощи украинским боевикам
Медведев рассказал о сложностях при производстве ледоколов
Москва столкнулась с нехваткой дворников перед началом зимы
В России высказались о мерах совершенствования гражданской обороны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.