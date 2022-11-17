В ЛНР сообщили о массированном ракетном ударе ВСУ

СЦКК в ЛНР сообщил о попадании 23 ракет ВСУ из РСЗО HIMARS по региону, погиб один мужчина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный ракетный удар по территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщается в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) вопросов в регионе, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксировано шесть обстрелов по населенному пункту Мирное в Лутугинском районе, Перевальск, Зимогорье, Старобельск, Сватово, Белокуракино с применением РСЗО (реактивных систем залпового огня — прим. «Ленты.ру») M142 HIMARS. Противником выпущено 23 ракеты», — сказано в сообщении СЦКК в ЛНР.

В результате попадания ракет украинских военных в Зимогорье погиб один мужчина, двое получили ранения. Также сообщается о двух пострадавших и повреждении жилых домов в Сватово. Кроме того, при ударах ВСУ по Белокуракино был ранен мужчина и повреждена железнодорожная станция.

Ранее в республике заявили о сложной ситуации на луганском направлении. Офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко назвал направление самым «сложным» и «горячим», поскольку ВСУ пытаются прорвать линию обороны.