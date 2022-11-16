В ЛНР назвали горячей ситуацию на луганском направлении

Офицер ЛНР Марочко назвал «очень сложной и горячей» ситуацию на луганском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорвать линию обороны на луганском направлении. Об этом сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Луганское направление он назвал самым «сложным» и «горячим». «Сейчас основные силы противника сосредотачиваются именно на нас. [ВСУ] пытаются прорвать на протяжении уже длительного времени нашу линию обороны. <...> По сию минуту ребята в окрестностях населенного пункта Сватово отбивают регулярные атаки противника», — рассказал Марочко.

Он также отметил, что, по данным разведки, украинское командование считает приоритетным именно луганское направление, на него не жалеют ни сил, ни средств.

Ранее Марочко заявлял, что украинские военные ведут крупное наступление по всей линии от Попасной до Харьковской области.