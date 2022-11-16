В ЛНР заявили о крупном наступлении ВСУ на линии от Попасной

Офицер ЛНР Марочко заявил о наступлении ВСУ на линии от Попасной до Харьковской области

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут крупное наступление по всей линии от Попасной до Харьковской области. Его слова из эфира канала «Соловьев Live» утром 16 ноября приводит РБК.

По утверждению Марочко, украинские силы пытаются прорвать линию обороны Народной милиции. Он назвал ситуацию на луганском направлении «стабильно напряженной».

15 ноября Марочко сообщал, что, по данным разведки, основные силы ВСУ брошены на луганское направление. По словам офицера, командование Украины рассматривает как одно из приоритетных ведение боевых действий в направлении республики.

О наращивании ВСУ сил для попытки прорыва обороны в ЛНР сообщал и военный корреспондент Евгений Поддубный.