Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:18, 16 ноября 2022Россия

В ЛНР заявили о крупном наступлении ВСУ на линии от Попасной

Офицер ЛНР Марочко заявил о наступлении ВСУ на линии от Попасной до Харьковской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Chris Radburn / Reuters

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут крупное наступление по всей линии от Попасной до Харьковской области. Его слова из эфира канала «Соловьев Live» утром 16 ноября приводит РБК.

По утверждению Марочко, украинские силы пытаются прорвать линию обороны Народной милиции. Он назвал ситуацию на луганском направлении «стабильно напряженной».

15 ноября Марочко сообщал, что, по данным разведки, основные силы ВСУ брошены на луганское направление. По словам офицера, командование Украины рассматривает как одно из приоритетных ведение боевых действий в направлении республики.

О наращивании ВСУ сил для попытки прорыва обороны в ЛНР сообщал и военный корреспондент Евгений Поддубный.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Бойцы ЧВК «Вагнер» разгромили подразделения ВСУ под Артемовском
Ревнивого россиянина осудили за избиение жены и попытку застрелить ее друга
Захарова прокомментировала фото с привязанными к столбам людьми в Херсоне
«Аэрофлот» запустит рейсы в Таиланд, Турцию и Индию из российских регионов
Токаев призвал граждан Казахстана избрать «наемного менеджера» на выборах
В Москве охранник избил подростка и попал на видео
На Украине оценили ущерб от ракетных атак
Стилист раскрыла опасность популярного способа укладки волос в TikTok
В России рассказали об испытании «самолета Судного дня»
В МИД России назвали ничтожной резолюцию ГА ООН по «возмещению ущерба» Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.