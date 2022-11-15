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10:35, 15 ноября 2022Россия

Военкор сообщил о наращивании сил ВСУ для попытки прорыва обороны в ЛНР

Военкор Поддубный заявил о подготовке ВСУ к попытке прорыва обороны в ЛНР

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают силы, чтобы попытаться прорвать оборону в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в Telegram сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

По данным военкора, ВСУ усиливаются бронетанковыми группами. Подобные подразделения, считает Поддубный, могут быть задействованы на направлениях к Сватово, Кременной, Лисичанску и Попасной.

Ранее о стягивании украинской техники к нескольким участкам фронта в ЛНР сообщал офицер Народной милиции республики Андрей Марочко. Как он утверждал, украинские бойцы регулярно пытаются прорваться. Усиление группировки войск ВСУ выявлено в направлении Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной.

Марочко добавил, что основные силы ВСУ были брошены на луганское направление. По словам офицера, в настоящее время командование Украины рассматривает как одно из приоритетных ведение боевых действий в направлении республики.

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Варвара Кошечкина
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