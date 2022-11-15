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09:23, 15 ноября 2022Россия

В ЛНР заявили о стягивании украинской техники на нескольких участках фронта

Марочко заявил о стягивании украинской техники на нескольких участках фронта в ЛНР

Фото: Carl Court / Getty Images

Украинские военные стягивают технику к нескольким участкам фронта в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Выявлено усиление украинской группировки войск бронетанковыми группами в направлении Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной», — рассказал Марочко.

По его словам, украинская армия регулярно предпринимает попытки прорыва. Согласно данным, полученным из перехваченных документов и агентурных источников, Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили основные усилия на луганское направление.

Ранее Минобороны России сообщило о безуспешной атаке ВСУ на купянском направлении. Две ротные группы были отброшены на исходные рубежи.

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Алевтина Запольская
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