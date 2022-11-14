Минобороны заявило о безуспешной атаке ВСУ на купянском направлении

Минобороны России сообщило о безуспешной атаке ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении две ротные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отброшены на исходные рубежи после безуспешной атаки в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации военного ведомства, в результате нанесенного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены.

Кроме того, уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера, а также пять автомобилей, заявили в Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщили, что на краснолиманском направлении в результате активных действий подразделений российских войск отражена атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных иностранными наемниками, в направлении населенного пункта Червонопоповка.