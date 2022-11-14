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13:26, 14 ноября 2022Россия

Минобороны отчиталось о неудачных попытках атак ВСУ в ЛНР

Минобороны заявило о потерях до 90 военнослужащих ВСУ в направлении Червонопоповки в ЛНР

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 90 человек в ходе неудачных попыток атак в направлении населенного пункта Червонопоповка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

«На краснолиманском направлении в результате активных действий подразделений российских войск отражена атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных иностранными наемниками, в направлении населенного пункта Червонопоповка», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В результате атак ВСУ потеряли до 90 человек личного состава, пять боевых бронированных машин, а также шесть пикапов.

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Никита Абрамов
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