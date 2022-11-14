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10:33, 14 ноября 2022Россия

Минобороны показало кадры ударов вертолетов «Ночной охотник» по технике ВСУ

Минобороны показало кадры ударов Ми-28Н «Ночной охотник» по позициям и технике ВСУ

Министерство обороны России показало кадры ударов вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» по позициям и технике Вооруженных сил Украины. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

На публикуемых кадрах видно, как персонал снаряжает вертолет ракетами, после чего техника вылетает на выполнение боевой задачи. Перед тем как нанести удары, вертолеты отстреляли тепловые ловушки, благодаря которым техника остается недосягаемой для систем ПВО с инфракрасным наведением.

После нанесения ударов вертолеты благополучно вернулись на аэродром вылета.

Ранее Минобороны показало видео боевых учений снайперов, которые были призваны в ходе частичной мобилизации. Подготовка проходит в Новосибирской области.

Валерий Розенберг
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