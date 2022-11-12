Минобороны показало учения мобилизованных снайперов

Минобороны опубликовало видео подготовки мобилизованных снайперов в Новосибирской области

Министерство обороны России показало видео боевых учений снайперов, которые были призваны в ходе частичной мобилизации. Подготовка проходит в Новосибирской области. Кадрами военное ведомство поделилось в Telegram.

Как пояснили в Минобороны, новобранцы отрабатывают стрельбу из неудобных положений и с «выносом». Также делается упор на отработку навыков и приемов поражения цели с первого выстрела на больших и средних дальностях.

Ранее Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных танкистов в тыловой зоне проведения специальной военной операции. По данным ведомства, новобранцы отработали тактический элемент «танк прорыва», при котором одна боевая машина должна защищать другую, ведущую огонь по противнику. Военнослужащие отработали слаженность действий при выполнении элемента.

4 октября призванные по частичной мобилизации граждане прибыли в зону проведения специальной военной операции и приступили к боевым учениям. Видео с места подготовки опубликовало Минобороны. Военнослужащих доставили на место из Свердловской области. Они уже приступили к боевой подготовке и работе на современных средствах связи.