Минобороны показало учения мобилизованных танкистов

Минобороны опубликовало видео подготовки мобилизованных танкистов в тылу зоны СВО

Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных танкистов в тыловой зоне проведения специальной военной операции. Видео учений опубликовано в Telegram-канале военного ведомства.

По данным Минобороны, новобранцы отработали тактический элемент «танк прорыва», при котором одна боевая машина должна защищать другую, ведущую огонь по противнику. Военнослужащие отработали слаженность действий при выполнении элемента.

Кроме того, военные применили так называемую «танковую карусель». Как объяснили в ведомстве, это элемент, при котором танки, находясь на узком участке фронта, ведут массированный и непрерывный обстрел противника.

В Минобороны уточнили, что после завершения учений мобилизованные приступят к «контролю и обороне освобожденных территорий, а также действиям в составе подразделений резерва и усиления».

4 октября призванные по частичной мобилизации граждане прибыли в зону проведения специальной военной операции и приступили к боевым учениям. Видео с места подготовки опубликовало Минобороны. Военнослужащих доставили на место из Свердловской области. Они уже приступили к боевой подготовке и работе на современных средствах связи.