В ЛНР заявили о переброске ВСУ на луганское направление

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о переброске основных сил ВСУ на луганское направление

Основные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) были брошены на луганское направление. Об этом заявил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, сообщает РИА Новости.

«Полученные данные с перехваченных документов и агентурных источников, а также характер поведения противника свидетельствуют о том, что на данный момент основные усилия украинских войск брошены на луганское направление», — сообщил он.

По словам офицера, в настоящее время командование Украины рассматривает, как одно из приоритетных, ведение боевых действий в направлении республики.

Ранее Марочко рассказал о стягивании техники ВСУ к нескольким участкам фронта в ЛНР. Как он утверждает, украинские бойцы регулярно пытаются прорваться. Усиление группировки войск ВСУ выявлено в направлении Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной.