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09:40, 15 ноября 2022Россия

В ЛНР заявили о переброске ВСУ на луганское направление

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о переброске основных сил ВСУ на луганское направление

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Основные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) были брошены на луганское направление. Об этом заявил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, сообщает РИА Новости.

«Полученные данные с перехваченных документов и агентурных источников, а также характер поведения противника свидетельствуют о том, что на данный момент основные усилия украинских войск брошены на луганское направление», — сообщил он.

По словам офицера, в настоящее время командование Украины рассматривает, как одно из приоритетных, ведение боевых действий в направлении республики.

Ранее Марочко рассказал о стягивании техники ВСУ к нескольким участкам фронта в ЛНР. Как он утверждает, украинские бойцы регулярно пытаются прорваться. Усиление группировки войск ВСУ выявлено в направлении Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной.

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Кристина Есикова
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