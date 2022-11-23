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09:07, 23 ноября 2022Бывший СССР

Офицер назвал направления с наибольшим количеством наемников ВСУ

Офицер НМ ЛНР Марочко: на сватовском направлении действует больше всего наемников ВСУ

Фото: Reuters

На сватовском направлении действует больше всего наемников в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются провести наступление со стороны Купянска. Об этом заявил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает ТАСС.

«По данным наших разведорганов, наиболее большой процент иностранных наемников в подразделениях ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. «Ленты.ру»), ведущих наступательные действия в направлении населенного пункта Сватово с купянского направления», — рассказал он. Марочко добавил, что на втором месте по количеству иностранных военных в рядах ВСУ находится краснолиманское направление, а на третьем — артемовское.

Ранее военнослужащие России отразили атаку мотопехотной роты украинской армии, которая усилена наемниками из других стран. По информации Минобороны, бойцы ВСУ пытались совершить атаку на краснолиманском направлении. В результате было ликвидировано до 40 военных Украины и наемников.

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Кристина Есикова
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