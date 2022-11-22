Минобороны отчиталось об отражении атак ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны рассказало об отражении атак ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные отразили атаку мотопехотной роты Вооруженных сил Украины (ВСУ), усиленной иностранными наемниками, на краснолиманском направлении. Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, ВСУ пытались вести атаку из района населенного пункта Стельмаховка в Луганской народной республике (ЛНР).

«В результате огневого поражения потери противника составили до 40 украинских военнослужащих и наемников. Уничтожено три бронеавтомобиля и три пикапа», — отчитались в министерстве.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 333 самолета, 177 вертолетов, 2549 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплекса, 6758 танков и других боевых бронированных машины, 901 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3611 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7320 единиц специальной военной автомобильной техники.

