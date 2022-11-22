Минобороны отчиталось об отражении атак ВСУ на краснолиманском направлении
Российские военные отразили атаку мотопехотной роты Вооруженных сил Украины (ВСУ), усиленной иностранными наемниками, на краснолиманском направлении. Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, ВСУ пытались вести атаку из района населенного пункта Стельмаховка в Луганской народной республике (ЛНР).
«В результате огневого поражения потери противника составили до 40 украинских военнослужащих и наемников. Уничтожено три бронеавтомобиля и три пикапа», — отчитались в министерстве.
Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 333 самолета, 177 вертолетов, 2549 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплекса, 6758 танков и других боевых бронированных машины, 901 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3611 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7320 единиц специальной военной автомобильной техники.