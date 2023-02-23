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12:34, 23 февраля 2023Бывший СССР

Киев пообещал не использовать истребители Запада для нанесения ударов по России

Глава МИД Украины Кулеба: Киев не будет использовать истребители для ударов по России

Фото: Ali Stewart / Reuters

В случае получения западных истребителей и дальнобойного оружия Киев не будет использовать их для нанесения ударов по территории России. Об этом заявил в интервью телеканалу Sky News глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

При этом Кулеба заявил, что власти Украины могут дать гарантии, что предоставленные союзниками средства будут использованы «для освобождения украинских территорий».

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Варвара Кошечкина
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