Киев пообещал не использовать истребители Запада для нанесения ударов по России

Глава МИД Украины Кулеба: Киев не будет использовать истребители для ударов по России

В случае получения западных истребителей и дальнобойного оружия Киев не будет использовать их для нанесения ударов по территории России. Об этом заявил в интервью телеканалу Sky News глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

При этом Кулеба заявил, что власти Украины могут дать гарантии, что предоставленные союзниками средства будут использованы «для освобождения украинских территорий».