Россия заявила о готовности к жесткому ответу на поставки оружия Украине

Делегация РФ заявила о готовности Москвы к жесткому ответу на поставки оружия Украине

Россия готова к жесткому ответу на поставки оружия Украине от стран Североатлантического альянса. Об этом заявил депутат Госдумы и глава делегации РФ на международных переговорах в Вене Константин Гаврилов, пишет РИА Новости.

По его словам, Москва незамедлительно отреагирует, если Вашингтон и страны НАТО поставят Киеву вооружение для нанесения ударов вглубь России по мирным городам и попыток захвата конституционно закрепленных территорий.

«Не говорите потом, что мы вас не предупреждали», — заключил российский делегат на заседании стран-членов ОБСЕ по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

Ранее начальник Генштаба чешской армии Карел Ржека заявил, что в случае военного конфликта НАТО с Россией армиям стран Евросоюза понадобится провести «частичную мобилизацию людей и техники».

