В Чехии признали необходимость мобилизации в случае конфликта в Европе

Глава Генштаба Чехии Ржека признал необходимость мобилизации в случае конфликта в Европе

В случае военного конфликта в Европе понадобится частичная мобилизация, заявил начальник Генштаба чешской армии Карел Ржека. Его цитирует чешский портал iROZHLAS.

Военный подчеркнул, что армия НАТО должна быть готова к столкновению с «численно превосходящим противником» в лице России. Ржека также призвал страны Запада пересмотреть свой оборонный бюджет, поскольку Кремль будет «широко использовать новые ракетные технологии или беспилотные летательные средства», апробированные в конфликте на Украине.

«Без больших материальных резервов мы не в состоянии вести возможную войну против такого сильного врага, как Россия», — сказал он, добавив, что в Европе необходимо будет провести частичную мобилизацию людей и техники.

По его словам, война с Россией коснется Чехии в первую очередь. Ржека также указал на необходимость НАТО использовать полученный Украиной опыт в конфликте с Россией.

Ранее замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что конфликт на Украине и в Европе можно назвать новой Отечественной войной, в которой Россия одержит победу.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не принимает и не собирается принимать участие в конфликте на Украине. Он также напомнил, что украинский конфликт начался еще в 2014 году, а Европа до последнего момента пыталась избежать войны.