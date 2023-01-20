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16:14, 20 января 2023Мир

В Евросоюзе заявили о нежелании воевать на Украине

Боррель заявил, что Евросоюз не желает становиться участником конфликта на Украине

Фото: Adriano Machado / Reuters

Европейский союз (ЕС) не принимает и не собирается принимать участие в конфликте на Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Его цитирует ТАСС.

«Мы не являемся одной из сторон войны, мы не хотим быть ей», — сказал он, выступая на церемонии награждения его премией форума «Новая экономика» в Мадриде в пятницу, 20 января. Он добавил, что при этом Евросоюз помогает Украине «в военном отношении».

По словам Борреля, украинский конфликт начался еще в 2014 году. При этом дипломат подчеркнул, что «до последнего момента Европа пыталась избежать войны».

Глава евродипломатии также заявил, что ряд стран Европейского союза готовы передать Киеву танки и другое вооружение.

Ранее Боррель заявил, что запасы оружия, поставляемого Украине, истощаются. По его словам, это происходит из-за того, что ЕС годами не обеспечивал необходимое финансирование. «То, что мы направляем Киеву, мы берем не со складов, а из наших армий», — указал он.

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Глеб Бажуткин
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