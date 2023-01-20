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14:38, 20 января 2023Мир

Евросоюз выразил готовность передать Украине танки

Reuters: Евросоюз выразил готовность передать Украине танки и вооружения

Фото: Nacho Doce / Reuters

Ряд стран Европейского союза готовы предать Киеву танки и другое вооружение. Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, его цитирует Reuters.

«Я думаю, что Украине нужны боевое вооружение и тяжелые танки, о которых она просила, и некоторые европейские страны готовы это предоставить», — сказал он.

Ранее стало известно о планах ряда стран ЕС создать коалицию, чтобы оказать давление на Берлин по вопросу поставок Leopard Киеву.

До этого главы Минобороны Соединенных Штатов и Германии Остин Ллойд и Борис Писториус поспорили из-за передачи Киеву танков. Уточняется, что министры не смогли прийти к соглашению относительно того, кто первый поставит Украине технику.

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Глеб Бажуткин
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