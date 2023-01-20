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06:08, 20 января 2023Мир

Стало известно о ссоре США и Германии из-за Украины

The Time: главы Минобороны США и ФРГ Остин и Писториус поспорили из-за передачи танков ВСУ
Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Главы Минобороны Соединенных Штатов и Германии Остин Ллойд и Борис Писториус поспорили из-за передачи Киеву танков. Об этом рассказал американский военный аналитик Уильям Дж. Хенниган в статье для издания The Time.

Уточняется, что министры не смогли прийти к соглашению относительно того, кто первый поставит Украине технику. Так, американская сторона заявила, что первым должен быть Берлин, аргументируя это тем, что немецкие танки Leopard потребляют меньше топлива, чем американские Abrams. Помимо этого, они также проще в обслуживании и широко доступны по всей Европе.

В свою очередь, немецкая сторона в частном порядке призвала Вашингтон первым предоставить танки. Однако, отмечается в публикации, Штаты пока не намерены этого делать. «Спор из-за танков — это очередная ссора из-за поддержки Украины Западом», — подытожил Хенниган.

Ранее сообщалось, что в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц согласился поставить немецкие танки Киеву при условии, что Вашингтон также начнет осуществлять поставки танков Abrams.

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Варвара Кузьмина
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